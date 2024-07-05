Жители Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды еще на полторы недели

Сроки опрессовки продлили до 17 июля

В северной зоне Металлургического района Челябинска продлили гидравлические испытания. Без горячей воды жители останутся до 17 июля включительно. Об этом сообщили в мэрии.

Опрессовка началась 22 июня и должна была завершиться 6‑го числа. Ранее сроки уже сдвигались: изначально работы должны были стартовать 15 июня.

Срок проведения гидравлических испытаний продлили в домах, обслуживаемых котельной ООО «Мечел-Энерго», в том числе на крупных улицах района: 60 лет Октября, Богдана Хмельницкого, Дегтярева, Жукова, Мира, Румянцева, Сталеваров и шоссе Металлургов.