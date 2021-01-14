Жители маленького поселка в Нагайбакском районе присоединились к акции «Спасибо врачам»

Фельдшера передвижного медицинского пункта они встретили с плакатами и словами благодарности

Поселок Курганный Нагайбакского района — один из самых маленьких — едва ли наберет тридцать дворов. В поселке действует небольшой детский сад, начальная школа и сельский клуб. Работники местного очага культуры и стали инициаторами проведения всероссийской акции в нагайбакской глубинке. Своего фельдшерско-акушерского пункта, как и врача, здесь нет давно. Зато несколько раз в неделю в поселок приезжает передвижной ФАП. Встречает пациентов Наиля Юскина, она уже более тридцати лет работает фельдшером и знает всех своих подопечных не только в лицо, но и по диагнозам.



«Нам, жителям поселка Курганный, хочется сказать большое спасибо фельдшеру Наиле Айдаровне Юскиной», — комментируют жители этого поселка в социальных сетях.



«В нашем поселке нет медпункта, и каждую неделю приезжает фельдшерско-акушерская машина, где работает Наиля Айдаровна. Она добрый, отзывчивый, внимательный фельдшер. Это тот человек, который переживает за пациентов, душой болеет за каждого из нас. Спасибо за психологическую поддержку, за то, что порой рискуете собственным здоровьем и жизнью ради выполнения профессионального долга. Выражаем благодарность и говорим большое вам спасибо», — пишут они.

«Наиля Айдаровна обслуживает жителей Курганного, Рассвета, Слюды, Набережного не только в ФАПе, ко многим она заезжает на дом, проявляя внимание и заботу к каждому пациенту», — рассказывает главный врач районной больницы Гульнара Байтерякова.



«Фельдшер — это светлая голова с золотыми руками», «Спасибо врачам!» — такими плакатами встретили курганцы своего медика. Всероссийская акция «Спасибо врачам!» призвана обратить внимание и выразить благодарность тем, кто днем и ночью, зачастую на пределе человеческих возможностей, выполняет свой долг, заботится о нашем здоровье, спасая сотни человеческих жизней.

