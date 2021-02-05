Жители Магнитогорска жалуются на падающие с крыш снежные глыбы

Управляющие компании оказались не готовы к резкому потеплению

В Магнитогорске жители города пожаловались на сосульки и снег на крышах. Горожане возмущены сходом снежных масс и сосулек, а также выделением опасной зоны красной ленточкой, которую приходится пересекать, чтобы попасть в подъезд. В городской администрации управляющие компании предупредили об этом еще в начале недели.

«Идем с девушкой к подъезду, тут же с крыши падает глыба снега на голову девушке. Благо безо льда и обошлось без инцидента. Тут же пошел в ЖЭК № 12 объяснить ситуацию и решения этого всего. На что получаю ответ: у них нет народа, нехватка работников для очистки крыш домов. Якобы 90 домов и сигнал им пришел только сегодня для очистки. Оттепель уже третий день, а сигнал только сегодня. Уважаемые жители, очень прошу вас смотреть на крышу, чтобы сохранить себе жизнь. На нашем месте может оказаться кто угодно, от ребенка до пожилого человека», — написал сегодня житель Магнитогорска в соцсетях.

«Днем подъезды огородили красной ленточкой в полоску, чтобы зайти в подъезд, перешагиваем ленточку. После 20:00 началась бомбардировка, с крыш съезжают сосульки вместе с комками снега. Ходим по минному полю! Панькова, 10», — пишут также магнитогорцы в популярном городском паблике.

«Такая история и у нас на квартале 113. Ленточками огораживают — и всё, снег никто сбивать не собирается», — отвечают они друг другу.

Мэр города Сергей Бердников еще в начале недели предупредил управляющие компании о возможном сходе опасных снежных и ледяных масс с крыш.

«В январе выпала более чем двухмесячная норма осадков. Несмотря на перепады температур мы успешно справляемся с ее последствиями. Город полностью приведен в порядок. Всем учреждениям, предприятиям любой формы собственности, а также управляющим компаниям следует своевременно и с соблюдением всех правил безопасности очищать крыши и козырьки от снега и наледи во избежание травматизма жителей», — сказал глава города Сергей Бердников.

Управляющие компании восприняли обращение и огородили опасные участки лентой. Таким образом предупредили горожан об угрозе схода снега или сосулек. Но очистить все кровли за пару дней в городе не успевают. Очередь очистки зависит от состояния крыши, наличия козырьков, пешеходной зоны по направлению ската.

«В этом году очень много снега, он выпал резко и в безветренную погоду сразу осел на кровлях. Снежные покровы от тридцати сантиметров — такого давно не было. Объемы работ большие. Если раньше мы начинали очистку снега с 20 февраля, то в этом году — с 20 января. Будем работать все выходные, к среде, надеюсь, все устраним», — рассказала ИА «Первое областное» директор ЖРЭУ № 12 Лариса Рябиченко.

Управляющая компания обслуживает в городе 89 домов. По словам руководителя, осталось около 20%, помимо очистки кровель работники жилищно-коммунального хозяйства убирают сброшенные массы. Кроме того, в обязанности УК входят посыпка пешеходных дорожек песком и уборка внутриквартальных территорий.

«За некачественную работу мы строго спрашиваем с подрядчиков и предпринимателей. Горожан просим отнестись с пониманием и соблюдать правила безопасности. На этой неделе снова прогнозируют потепление, и мы готовы к этому. Будут предприняты все необходимые меры», —прокомментировал Сергей Бердников.

Плюсовые температуры на этой неделе стояли в Магнитогорске даже ночью. По наблюдению горожан, сосулек уже не осталось. Управления гражданской защиты населения администрации города рекомендуют соблюдать правила безопасности вблизи домов. А в адрес управляющей компании магнитогорцы могут писать письменные заявления. Между тем в Челябинске уже этой весной начнут испытывать технологию по избавлению от сосулек.