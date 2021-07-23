В Магнитогорске жители обеспокоены стройкой детсада возле своих домов

На месте детской площадки по проекту проходит дорога

В Магнитогорске идет строительство крупного детского сада. Он будет открыт в 147-м микрорайоне по проезду Сиреневый. Новое дошкольное учреждение уже практически достроено, оно должно разгрузить очередь в детские сады по всей округе. Однако местные жители боятся, что проезд к детскому саду лишит их дворовой детской площадки. По мнению мэрии Магнитогорска, такие опасения излишни.

Жители микрорайона написали пост в одном из крупных пабликов в соцсетях. Они рассказывают, что увидели план строительства детского сада и считают, что проезд к нему лишит их детей единственного уличного игрового комплекса во дворе.

«На этом плане мы видим, что въезд в садик будет проходить через единственную, на два дома (Сиреневый, 11 и 11/2) детскую площадку. Таким образом, мы лишаемся детской площадки и безопасности наших детей. Мы, жильцы домов, готовы к любым действиям, вплоть до воспрепятствованию проведению данных работ», — написали магнитогорцы.

В администрации города пояснили, что один из проездов к детскому саду будет действительно проходить рядом с площадкой. Но он предназначен только для экстренных случаев.

«Строительство детского сада ведется согласно проекту, который прошел государственную экспертизу. Расположение въездов в детский сад, а их два, также предусмотрено проектом. Что касается въезда возле дома № 11 по пр. Сиреневый, речь о котором идет в обращении жителей, то данный въезд не является основным и предназначен для экстренных случаев, для въезда пожарных машин. Этот въезд будет закрыт, движение автотранспорта по нему не предусмотрено. Более того, расположение данного проезда не приведет к ликвидации детской площадки», — рассказали в мэрии города.

Напомним, в Магнитогорске будет построен также детский сад в микрорайоне Зеленый Лог. Оба учреждения должны принять детей к 1 октября.