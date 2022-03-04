Жители Магнитогорска выбрали четыре сквера для благоустройства

Самым популярным местом стал сквер Ветеранов Магнитки

В Магнитогорске подвели итоги сбора предложений по определению территории для участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Магнитогорцы выбрали четыре сквера, которые хотят преобразить, сообщили в пресс-службе администрации города.

За сквер Ветеранов Магнитки жители отдали 2551 голос. За благоустройство сквера «Школьный» в 142-м микрорайоне проголосовали 305 человек, за скверы «Молодежный» и «Театральный» — 54 и 49 голосов соответственно.

«До 14 марта включительно горожане могут, ознакомившись с предварительными эскизами, прислать свои пожелания и дополнения к проектам на architec@magnitogorsk.ru», — сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

С 15 апреля по 31 мая каждый житель города старше 14 лет сможет проголосовать на сайте за ту территорию, которую, по его мнению, нужно преобразить в первую очередь. Голосование пройдет на единой платформе za.gorodsreda.ru.