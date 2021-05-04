Жители Магнитогорска встретили Поезд Победы

Уже 5 мая состав пойдет в другие города Южного Урала

В Магнитогорске местные жители встретили Поезд Победы. Состав прибыл на перрон города металлургов во вторник, 4 мая. В его главе стоял поезд серии ЛВ. Специальная акция была приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Зрители смогли почувствовать атмосферу победного мая 1945-го — артисты представили им инсценировку прибытия эшелона с фронтовиками. В театрализованном представлении прозвучали песни и стихи о войне»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ЮУЖД.

Отметим, уже в среду, 5 мая, Поезд Победы будут встречать в Орске и Карталах. Туда состав прибудет 10:00 и 11:00 соответственно. В пятницу, 7 мая, возможность встретить Поезд Победы будет у жителей Оренбурга и Челябинска. В столицу региона он приедет в 13:00 по местному времени.