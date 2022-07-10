Жители Магнитогорска возмутились убийством баранов на глазах у людей в Курбан-байрам

В полиции пообещали обсудить вопрос организации праздника

Жители Магнитогорска возмутились в социальных сетях убийством баранов в Курбан-байрам на глазах у людей на территории мечети. По их словам, уже ранним утром был слышен визг парнокопытных. Многочисленные жалобы появились в паблике «Черное и белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Администрация города! Уже не первый год обращаем ваше внимание на эти национальные праздники! Почему нельзя решить вопрос, почему дети и жители города должны видеть, как режут баранов? Они истошно орут всю ночь и все утро. Их прямо на улице разделывают, на асфальте кровь, которую пытаются замыть водой. Вонь стоит на всю улицу. Вы считаете, что это нормально? Выделите им территорию на полях и пусть там проводят свои ритуалы!»— пожаловалась пользователь Ольга Лобанова.

Некоторые пользователи поддержали женщину, а другие, наоборот, вступились за мусульман.

«Ребят, это их праздник! Да, это с нашей стороны кажется жестокостью, а для них это великий праздник. Они не режут их на открытом пространстве, у всех на глазах. Нужно и чужую веру уважать! Да, неправильно, что в черте города, где все слышно. Но все же»,— написала Катя Ремезова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что конкретных обращений по этому поводу в полицию не поступало.

«В любом случае полицейские обсудят вопрос организации праздника таким образом, чтобы это не затрагивало чувства верующих других конфессий»,— добавили в ведомстве.

Журналист ИА «Первое областное» направила запрос в администрацию Магнитогорска, ответ на момент публикации материала не поступил.