Жители Магнитогорска вечерами вынуждены больше часа ждать появления трамвая

В «Маггортрансе» рассказали о причине задержек

Жители Магнитогорска недовольны двигающимися не по графику трамваями. В соцсетях они жалуются, что транспорт можно безуспешно прождать более часа. Жалобу прокомментировали в пресс-службе муниципального предприятия «Маггортранс». Оказалось, что причина сбоев в постоянных авариях на путях.

Магнитогорец Денис Вдовцев в городском сообществе в соцсети поделился, что 27 января простоял на остановке «ККЦ» с 20:25 до 21:40, но ни одного трамвая не увидел.

«В расписании есть, а по факту нет! Замерз — просто жуть», — написал магнитогорец.

В комментариях горожане стали спорить о том, стоит ли ждать так долго. Однако проблему «непунктуальных» трамваев почти никто не отрицал.

«Ничего не меняется! Люди жалуются не первый год», — написала Светлана Лаврухина.

В комментариях жителям ответил представитель муниципального предприятия «Маггортранс».

«Прохождение трамвайных поездов по общественным остановкам города осуществляется согласно графику движения, но в связи с дорожно-транспортными происшествиями возможны расхождения во времени прохождения трамвайных поездов со временем в остановочных табло», — отметили в «Маггортрансе».

ДТП причиной задержек трамваев ранее называл и глава города Сергей Бердников. А «Маггортранс» начал вести собственную статистику автомобильных аварий в городе. Транспортники фиксируют ДТП, которые создают препятствия для движения трамваев, и выкладывают информацию о них в социальных сетях. Всего с начала января 2023 года произошло 33 ДТП, которые привели к несоблюдению графика движения.