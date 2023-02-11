Жители Магнитогорска устроили музыкальный флешмоб в трамвае

Горожане возвращались с концерта группы «Руки вверх» и продолжили петь их песни

Накануне в Магнитогорске состоялся концерт группы «Руки вверх». Местные жители, посетившие мероприятие, возвращались домой в прекрасном настроении. Некоторых горожан настолько впечатлило выступление любимой группы, что они на обратном пути в трамвае продолжили петь песни Сергея Жукова. Очевидцы сняли это на видео и выложили в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

«Веселый трамвай после концерта группы „Руки вверх“»,— написал анонимный пользователь в паблике «Черное и белое Магнитогорск» и прикрепил видео, на котором и мужчины, и женщины хором поют песню «Чужие губы».

Пользователи сети отнеслись к опубликованному посту позитивно и отметили, что так и должно быть после хорошего концерта.

«Отличный пост! Умеют ведь люди радоваться жизни, а то одни жалобы кругом»,— написала пользователь Оксана Мамедалина.

«Сразу вспомнились 90-е времена. Когда были праздники, заходишь в трамвай, а там люди поют. И мама моя еще и подпевала. Хорошие времена были. Молодцы, ребята, подняли всем настроение»,— добавила Светлана Голикова.

А вот и само видео: