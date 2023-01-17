Жители Магнитогорска сдали на переработку более 3 тыс. кг отходов за праздничные выходные

Чаще всего приносили картон

В Магнитогорске за длинные праздничные выходные жители города сдали на переработку более трех тысяч килограммов вторсырья. Лидируют по сборам макулатура, картон и пластиковые бутылки из-под напитков, рассказали в пресс-службе администрации города.

Предприятие работает в Магнитогорске месяц. В планах — увеличить количество принимаемых фракций, чтобы как можно больше ресурсов возвращалось в хозяйственный оборот.

Здесь принимают макулатуру, картон, ПЭТ-бутылки объемом до пяти литров, канистры и флаконы, которые отправляют на переработку.

Напомним, «Вторматик» — это проект по открытию пунктов приема вторсырья в регионах. Челябинская область стала уже третьим регионом, где открыт экопункт.