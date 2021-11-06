Жители Магнитогорска пожаловались на паркующиеся возле мусорных площадок автомобили

Из-за них мусоровозы не могут подъехать к контейнерам, и мусор скапливается

В Магнитогорске местные жители пожаловались в социальных сетях на припаркованные возле контейнерных площадок автомобили, которые препятствуют вывозу мусора. В результате на одной из улиц контейнеры оказались переполнены.

«В нашем квартале каждый раз, когда приезжает мусоровоз, находятся 1-2 умника, что ставят именно так машину. Водитель мусоровоза сигналит минут 10, поднимая на уши весь квартал, редкий случай, когда мастера парковки слышат и отгоняют свои автомобили. Как итог — переполненные мусорные баки. Друзья, припарковав машину, подумайте, а никому ли я не помешал?»— написал один из местных жителей.

В Центре коммунального сервиса отметили, что подобная проблема нередко встречается не только в Магнитогорске, но и в других южноуральских городах.

«В октябре в Челябинске было зафиксировано более 600 подобных инцидентов, в Еманжелинске — 59, в Копейске — 49, в Коркино и Троицке зарегистрировано по 25 аналогичных случаев, а в Южноуральске за месяц было выявлено 20 фактов. Как показывает практика, в праздники и нерабочие дни количество сигналов о блокировке подъездных путей увеличивается в разы. В такие периоды также заметно растут объемы твердых коммунальных отходов, которые складируются на контейнерных площадках. Именно поэтому в период нерабочих дней крайне важно исключить ситуации с загромождением подъездных путей к местам складирования ТКО»,— сообщили в пресс-службе ЦКС.

В компании напоминают, что рабочий график движения мусоровозов расписан по минутам и искать хозяев машин, оставленных около контейнеров, водителям некогда. Но это не значит, что они не понесут наказания: водитель мусоровоза фиксирует нарушения на фото, и в будущем водителю может придти немаленький штраф. На региональном уровне его размер составляет от тысячи до пяти тысяч рублей.

Сотрудники Центра коммунального сервиса обращаются к жителям с просьбой не парковать автомобили вблизи контейнерных площадок, ведь только от совместных усилий зависит порядок и чистота во дворах.