Жители Магнитогорска недовольны ремонтом свежего асфальта на дорогах

В мэрии рассказали, как определяют участки для проведения работ

Жители Магнитогорска пожаловались в соцсети на выбор администрацией города дорог для замены асфальта. По мнению некоторых горожан, работы проводят на участках, которые и без того находятся в хорошем состоянии. При этом на действительно проблемные дороги внимания не обращают. В пресс-службе мэрии рассказали, как выбирают участки для ремонта.

«Просим обратить внимание на начавшуюся тенденцию в Магнитогорске по снятию и замене асфальта на участках, где он был в хорошем состоянии, уложенный один-два года назад. При этом в городе много дорог, действительно требующих ремонта, улиц, на которых асфальт не менялся 10 и более лет и которые жители города постоянно просят отремонтировать», — написал магнитогорец в местном сообществе.

Среди улиц, на которые нужно обратить внимание, автор публикации назвал улицы Энергетиков, Жукова (от дома № 25 до дома № 33) и Среднеуральскую.

Также автор приложил ссылки на ряд публикаций в этом же сообществе от других авторов, которые жаловались на срез хорошего асфальта и подтверждали это фотографиями. Там упоминаются улицы Зеленый Лог, Набережная и кольцо на АЗС «Шурави».

«На “Шурави” зачем-то сняли асфальт, а чуть выше — где СУПНР, — ямы приходится по встречке объезжать», — прокомментировал публикацию Андрей Кожевников.

В мэрии Магнитогорска рассказали о планах на дорожный сезон. Также, сославшись на директора МКУ «УКС» Антона Хваткова, указали, что участки для ремонта определяют по заключению специализированной лаборатории.

Сейчас в городе начали средний ремонт дорог. То есть устранение износа верхнего слоя асфальта.

«В состав средних ремонтов входит замена бордюрного камня, дорожного покрытия, состоящего из двух слоев. Средние ремонты запланированы во всех районах города. Но стараемся планировать так, чтобы не доставлять больших неудобств автовладельцам», — рассказал Антон Хватков.





В мэрии подчеркнули, что в этом году планируют отремонтировать 32 дороги.

«Участки выбираются по итогам окончания зимнего периода. Специализированная лаборатория анализирует колейность на дорогах, количество поперечных и продольных трещин, общее состояние асфальтобетонного покрытия. Во внимание принимаются и предписания ГИБДД УМВД по Магнитогорску и прокуратуры», — добавили в городской администрации.

При этом некоторые дефекты дорожного полотна — отметили в пресс-службе мэрии — не всегда заметны глазу автолюбителей. Это могут быть «провалы», когда дорога идет «волной». В частности, для устранения таких проблем проводят средний ремонт.