Жители Магнитогорска могут сдать кровь и получить памятный подарок

Акция пройдет в городе 23 января

В пресс-службе Челябинской областной станции переливания крови рассказали, как магнитогорцы могут стать донорами и поучаствовать в акции «Поймай кролика». Накануне частичкой себя уже поделились жители Челябинска, Копейска, Златоуста, Миасса, Сатки и Южноуральска.

В акции уже поучаствовало 379 человек, которые сдали 189 литров крови, за что получили памятные подарки.

«Начала сдавать кровь в начале 2000-х, хотела помогать людям. После перерыва пришла сегодня на акцию, возобновить традицию добрых дел. Очень хотела поймать кролика! Пойду домой с чувством выполненного долга и подарком для внуков», — поделилась донор из Копейска Татьяна Зотова.

23 января принять участие в акции смогут жители Магнитогорска. Отделение станции находится по адресу: проспект Карла Маркса, 160. Медики настоятельно рекомендуют изучить правила сдачи крови. Как показывает практика, часть потенциальных доноров отсеивается, в том числе, из-за несоблюдения специальной диеты перед процедурой.