Жители Магнитогорска могут бесплатно проверить работу сердца

Выездная бригада медиков ведет прием пациентов в ТРК «Континент»

В среду, 27 сентября, жители Магнитогорска могут проверить работу своего сердца без записи на прием к кардиологу. Выездная бригада медиков работает прямо в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Горожан консультируют врачи поликлиники № 1.

В ТРК можно измерить артериальное давление, частоту пульса и уровень кислорода в крови. А такой прибор, как кардиовизор, поможет выявить признаки гипоксии и ишемии.

«Исследование на кардиовизоре напоминает ЭКГ, поэтому советуем прийти на прием в такой одежде, которая открывает доступ к лодыжкам», — говорят медики.

Медработники ждут пациентов до 18:00 у лифтов на первом этаже.

Между тем в Челябинской области продолжается вакцинация против гриппа. Чтобы иммунитет успел сформироваться до эпидподъема, врачи советуют сделать прививку в начале осени. Однако многие южноуральцы уже успели перенести ОРВИ. Прививаться сразу после болезни медики не советуют. Врач Максим Угнивенко назвал разумный срок отсрочки вакцинации после ОРВИ.

