Жители Магнитогорска завалили мэрию жалобами на нечищеные улицы

28 предписаний выдала администрация города подрядчику после проверок

Магнитогорск снова накрыло снегопадом. Не успел город оправиться от предыдущих сюрпризов погоды, когда потепление сменялось морозами, как вновь на улицах образуется мессиво. Круглосуточная работа техники по уборке снега все равно вызывает нарекания магнитогорцев. Справедливые замечания они выражают в разных мессенджерах, открытых администрацией города. Та, в свою очередь, выражает претензии подрядчикам.

В Магнитогорске содержанием улично-дорожной сети занимается «Управление капитального строительства города Магнитогорска». Все улицы и тротуары поделены между двумя подрядными организациями ООО «Урал-Сервис-Групп» и муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска». У каждой компании своя зона ответственности.

В адрес администрации города в социальных сетях ежедневно публикуются обращения от жителей.

«Неубранный снег во время плюсовой температуры превращается в кашу выше щиколотки, во время мороза — в каток. Решите, пожалуйста, проблему с гололедом на подъезде маршрутных такси на остановке ККЦ. Вот так у нас вывозят снег после чистки крыши, лежит уже две недели, завалили всю дорогу. Машины вынуждены ездить по газонам, а там детская поликлиника и довольно много машин и пешеходов с детьми. Ходят ноги ломают, а скоро еще и потеплеет — и поплывем», — пишут обращения жители.

Управление капстроительства должно следить за выполнением условий контракта, очередностью уборки дорог, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

«При выявлении недостатков содержания улично-дорожной сети выписываются предписания подрядным организациям со сроком исполнения. В случае неисполнения предписания в установленный срок подготавливается документация для проведения претензионной работы по неиспользованию условий муниципального контракта», — пояснил заместитель главы города Андрей Литвинов.

С начала года по 15 февраля в адрес подрядчика ООО «Урал-Сервис-Групп» управление капстроительства выписало 28 предписаний по содержанию улично-дорожной сети. Ведется претензионная работа.