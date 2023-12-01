Жители Магнитогорска голосуют за внешний вид остановочных комплексов

Мэрия предлагает четыре варианта эскизов

В Магнитогорске идет масштабное обновление общественного транспорта. Наряду с этим город меняет внешний вид остановок. В начале декабря жители города могут отдать свой голос за один из четырех вариантов остановочных комплексов, сообщает пресс-служба администрации города.

«Павильоны установят там, где ранее остановки не были благоустроены. Варианты новых остановок разработаны с учетом пожеланий магнитогорцев», — добавляют в пресс-службе.

Принять участие в голосовании можно до 10 декабря на портале госуслуг.

Ранее губернатор Алексей Текслер заявил, что власти намерены навести порядок в системе пассажирских перевозок в Магнитогорске.