Жители Кыштыма заметили гадюк

Горожан просят быть внимательными во время прогулок в лесу

Накануне в одном их городских пабликов Кыштыма местные жители сообщили о том, что в местных лесах появились гадюки. Фотографиями в сообществе «Мой Кыштым» поделился пользователь Александр Маяковский.

«Уважаемые жители Кыштыма, при выходе в лес, на природу, будьте внимательнее. Начался сезон змей», — написал он.

В комментариях кыштымцы ответили, что уже видели гадюк в том числе неподалеку от кладбища и даже во дворе дома.

«У вас хоть в лесу, а мы во дворе уже поймали шесть штук», — пожаловалась пользователь Ирина Степановна.

Одна из подписчиц паблика посоветовала горожанам не тревожить змей и обходить их стороной, тогда они не сделают человеку ничего плохого.