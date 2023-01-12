Жители Кыштыма остались без света из‑за сильного ветра 12 января

На данный момент бригады почти восстановили подачу электроэнергии

Ночью в четверг, 12 января, в Кыштыме произошло аварийное отключение электроэнергии. Как сообщили ИА «Первое областное» в администрации городского округа, на данный момент работы по восстановлению подачи электричества практически завершены. Причиной аварии стали штормовые порывы ветра, которые накрыли город минувшей ночью.

Изначально без света остались жители домов в поселке Большие Егусты, а также на улицах Металлургов, Красноармейской, Заводской, Швейкина, Горького, Малышева, Свердлова, Долгова и Володарского. Электроэнергия отсутствовала на улицах Калинина, Ичевой, Елисеева и Карла Либкнехта.

«Это в основном частный сектор. Социальные объекты под отключение не попали», — прокомментировали в пресс-службе администрации Кыштыма.

Также пропал свет на некоторых участках наружного освещения и перестал работать светофор на пересечении улиц Калинина и Ленина. Ситуация с аварией находится на контроле у специалистов.



Это уже не первое испытание погодой в наступившем году в Кыштыме. В начале недели в сильные морозы коммунальщикам пришлось устранять неполадки в теплоносителе, иначе десятки домов могли остаться без тепла. Оперативные действия аварийной бригады позволили избежать серьезных последствий.

Автор: Марат Худяков