Жители Кыштыма могут подписаться на новости своего дома в бесплатном мобильном приложении

Сервис «Наш Кыштым» позволяет также отправлять жалобы в различные службы

Для жителей Кыштыма создали бесплатное мобильное приложение «Наш Кыштым». В пресс-службе городской администрации заверили, что все важные оповещения и возможность участвовать в жизни города теперь будут здесь.

С помощью цифрового сервиса кыштымцы смогут отправлять обращения о проблемах в доме или на улице диспетчеру, а тот перешлет их в нужную организацию. Ход рассмотрения заявки можно отслеживать в личном кабинете.

Можно подписаться на новости конкретного дома и получать оповещения об отключении коммунальных услуг. Также кыштымцам предлагают участвовать в опросах и голосованиях по изменениям в городе.

В справочнике разместили расписание общественного транспорта.

Приложение доступно в App Store и Google Play. Оценок пользователи пока не оставили.