Жители Кусы создали уникальные тактильные книги для особенных детей

Рукодельницы передали их в местную библиотеку

Жительницы города Куса Татьяна Потемкина, Ольга Григорьева и Ляля Шамсиярова создали пять удивительных мягких книг с подвижными элементами. Они предназначены для незрячих и слабовидящих детей, чтобы помогать им познавать мир через прикосновения, сообщает газета «Жизнь района» из города Куса в Челябинской области.

Свои работы мастерицы передали в дар библиотекам и образовательным учреждениям. Первая книга уже нашла свой дом в Центральной районной библиотеке.

«Думаю, такие книги полезны не только для слабовидящих, но и для обычных детей. Можно закрыть глаза и попробовать „читать“ руками. Это помогает лучше понять, как воспринимают мир незрячие люди», — считает Татьяна Потемкина.

Как отмечают создательницы, такие книги — прекрасный инструмент и для развития тактильного восприятия у всех детей, и для воспитания эмпатии. Отличный пример того, как творчество и доброта меняют мир к лучшему!