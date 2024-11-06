Жители Коркино задали вопросы властям

Горожан волнуют проблемы водоснабжения, вывоза мусора и содержания дорог

Врио главы Коркино Александр Орел провел встречу с жителями. Сотни коркинцев собрались в местном физкультурно-оздоровительном комплексе и обсудили наболевшие вопросы. Их они смогли задать не только новому руководителю муниципалитета, но и депутату Госдумы Яне Лантратовой, вице-губернаторам Андрею Фалейчику и Роману Воллерту, депутатам ЗСО Денису Моисееву и Анатолию Еремину и министру социальных отношений области Ирине Буториной. На встрече побывал корреспондент медиахолдинга «Первый областной».





«В диалоге не обошли стороной ни одной острой темы: проблемы водоснабжения и водоотведения, вывоза мусора и содержания дорог, особенно в частном секторе, отношения с цыганским населением, подтопление территории и выплаты пострадавшим, переселение граждан из ветхо-аварийного жилья и многое другое», — прокомментировал Александр Орел.

Жители Коркино активно включились в обсуждение наболевших тем. Одна девушка поделилась, что всю жизнь прожила в Челябинске, но последние два года провела в Коркино. За это время ее поразило, что не налажен диалог жителей и коммунальных служб. По ее словам, она второй год бьется, чтобы мусор вывозили с площадок.

«У меня там не просто мусор, а целый полигон. Подвал в доме затоплен. Я первый раз в жизни увидела такое и не знаю, куда обращаться…» — рассказала о проблеме жительница.





Врио мэра подчеркнул, что главная задача в Коркино — наладить работу открытой системы взаимодействия властей и жителей. Александр Орел рассказал, что лично ведет соцсети и готов в них выслушивать пожелания коркинцев и решать насущные проблемы. Власти подчеркнули, что сами жители должны называть болевые точки и определять, в каком направлении необходимо работать в первую очередь. Это можно делать посредством программы инициативного бюджетирования или работы ТОСов — общественного самоуправления.

«На сегодня в Коркино механизма общественного самоуправления практически нет. Я считаю, что это очень важная история, в своей работе я всегда опирался на ТОСы, потому что это актив людей, которые лучше всего знают, что происходит, что нужно, и готов к взаимодействию», — добавил Александр Орел.

Врио главы Коркино поблагодарил всех за неравнодушие и поддержку и пообещал в ближайшее время провести встречи во всех населенных пунктах округа. Также Александр Орел отметил, что готов решать все эти проблемы и чувствует поддержку региона и губернатора.

Напомним, губернатор Челябинской области поручил в комплексе навести порядок в Коркино, в первую очередь в жилищно-коммунальной сфере. Межведомственной комиссией по решению проблем муниципального округа руководит заместитель губернатора Алексей Фартыгин. Комиссия опирается на вопросы и жалобы, озвученные жителями муниципалитета в ходе приема граждан.