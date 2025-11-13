Жители Коркино остались без воды из‑за аварии на насосном коллекторе

Из‑за утечки станцию затопило за 15 минут

Утром 13 ноября Коркино и поселок Роза остались без воды из-за аварии на насосном коллекторе на улице Смешанной. В 5 утра на объекте произошла утечка, для устранения которой пришлось прекратить подачу воды жителям, сообщили в администрации Коркино.

По словам главы города Александра Орла, после аварии насосную станцию затопило буквально за 15 минут. На место выехали энергетики и обесточили объект. Сейчас там работает бригада ремонтников: три единицы техники и семь человек.

«Место повреждения уже обнаружено. Поставил задачу максимально оперативно устранить течь. Ситуацию держу на личном контроле», — сообщил Александр Орел.

Жителям поселка Роза воду подают на пониженном давлении.