Жители Копейска возложили цветы к танку в память о погибших при взрыве на заводе

В Челябинской области 24 октября объявлено днем траура

Утром 24 октября в Копейске у памятника-танка у входа в парк Победы состоялась траурная церемония. Жители города пришли с цветами и лампадами, чтобы почтить память 12 погибших при взрыве на заводе, который когда-то подарил городу этот демилитаризованный танк.

Церемония началась в 8:30 с митинга, на котором выступила глава города Светлана Логанова. Она подчеркнула символичность места проведения акции.

«Это место несколько символично, потому что именно этот трофей нам подарило управление завода, этот завод, именно на оборону нашей страны работали люди, которые пострадали», — сказала глава города.





Светлана Логанова отметила, что в ночь трагедии лично была на месте происшествия и видела отчаяние родственников.

«Не дай бог пережить такое никому. Но я еще раз говорю, наша сила в том, что вот в такие сложные моменты мы объединяемся», — подчеркнула мэр Копейска.

Глава города сообщила о мерах поддержки пострадавшим семьям.

«Мы вчера отрабатывали семьи, которые с детьми, несовершеннолетними, и в каждой смотрели, чем мы можем помочь. Мы окажем все необходимую психологическую, моральную и, конечно же, материальную поддержку», — отметила Светлана Логанова.





На месте церемонии царила атмосфера скорби — танк утопал в цветах и лампадах. Жители города приходили в течение всего утра, чтобы возложить цветы и почтить память погибших рабочих.

Как сообщалось ранее, 24 октября в Челябинской области объявлено днем траура. Поисково-спасательные работы на месте взрыва продолжаются, на предприятии работают более 50 специалистов, выясняющих причины трагедии.



