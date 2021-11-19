Жители Копейска стали меньше жаловаться на проблемы с водой

В городе планируют реконструкцию очистных сооружений на озере Курлады

Жители Копейска стали меньше жаловаться на проблемы с водой, об этом заявил директор муниципального предприятия «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Дмитрий Носачев. В компании подвели итоги года и поделились своими наблюдениями. ИА «Первое областное» руководитель предприятия привел результаты проделанной работы.

Копейск за последний год неоднократно звучал в областной повестке по проблемам с водоснабжением и водоотведением. «Наследство» новому предприятию «КСВВ», которое приступило к работе в январе 2021 года, непростое: забитые несвойственными для канализации предметами колодцы, порывы сети, подтопления стоками — так звучал Копейск еще зимой и весной.

435 километров сетей водоснабжения и 250 километров сетей водоотведения обслуживает МУП.

«Проблемы еще есть, но за год уже сделано немало. На насосной станции поселка Горняк отремонтирован резервуар объемом 1,5 тысячи куб. метров. Это позволило в аномально жаркую погоду сохранять заданный напор воды», — объясняет Дмитрий Носачев.

На крупных магистральных насосных станциях установлены контрольные расходомеры, а 60 процентов насосных станций оснащены автоматизированными преобразователями частоты. Смонтировано 20 новых гидрантов на социально значимых объектах города Копейска — детские сады, школы, дома культуры.

«Думаю, что горожане и сами заметили, что в нынешнем году сети чаще всего не латают, а полностью меняют аварийные участки. Из-за этого периодически приходится терпеть кратковременные отключения воды. Но важнее другое: после замены участка порывов в ближайшие годы здесь можно не ожидать», — отметил директор «КСВВ».

Сейчас на предприятии готовят документы для участия в федеральном проекте по реконструкции очистных сооружений на озере Курлады.