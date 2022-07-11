Жители Копейска смогут самостоятельно отслеживать качество воздуха

В городе установили оборудование системы экомониторинга

Жители Копейска смогут в реальном времени оценить качество воздуха: в городе установили оборудование системы экомониторинга. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Устройство работает так: внутри небольшого вагончика — анализаторы, в которые поступает воздух с улицы. Внутри этих приборов проходят реакции, которые позволяют измерить содержание различных веществ. Экраны на анализаторах показывают результаты в режиме реального времени круглосуточно. Собранные данные автоматически передаются онлайн в Минэкологии, а оттуда поступают диспетчерам копейской ЕДДС. В Копейске это первый такой пост.

«С одной стороны, это знание поможет экозависимым людям пережить неблагоприятные дни, с другой — взять под более строгий общественный контроль промышленных загрязнителей», — отметили в пресс-службе копейской администрации.

Оборудование работает с 2 июля, но в ближайшее время информацию выведут на всеобщее обозрение: на сайте администрации появится виджет, позволяющий каждому жителю самостоятельно следить за показателями качества воздуха.

Напомним, в конце 2021 года Центр мониторинга Челябинской области победил во всероссийском экологическом конкурсе. К участию тогда одобрили 291 заявку.