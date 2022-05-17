Жители Копейска останутся без воды на сутки из‑за ремонта на очистных

В Новосинеглазово также ограничат подачу водоснабжения до конца вечера 18 мая

18 мая в Копейске и большинстве городских поселков на сутки отключат воду из-за планового ремонта Сосновских очистных сооружений. Кроме того, весь день воды не будет и в челябинском поселке Новосинеглазово. Об этом сообщили в пресс-службах МУП «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения» и администрации Челябинска.

В Копейске не будет ни холодной, ни горячей воды с трех часов утра 18 мая до шести часов утра 19 мая. Под отключение попадут городские жители и жители всех поселков, кроме Октябрьского, Козырево, Калачево и Железнодорожного. Копейчанам рекомендуют сделать необходимый запас воды.

В Новосинеглазово водоснабжения не будет 18 мая с 08:00 до 22:00. Под отключение попадут многоквартирные дома, больницы, поликлиники, школы, детские сады и административные здания, расположенные по адресам:

ул. Челябинская, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 22а, 23, 25, 24, 24а, 24б, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 38а, 39, 42, 52, 53, 54;

ул. Геологов, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 32;

ул. Заводская, 1, 3, 5;

ул. Плановая, 1, 3;

ул. Ключевая, 7, 8а, 10, 12, 14;

ул. Односторонняя, 2;

ул. Пугачева, 59, 61;

ул. Громова, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 13, 13а, 15;

ул. Горная, 2б, 3а;

ул. Кирова, 1, 3, 4, 6, 17;

ул. Октябрьская, 2, 2а, 15, 17, 17а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

ул. Советская, 1, 2, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 19, 26, 28, 33а, 33а/1;

ул. Клубная, 1, 2, 4, 6;

ул. Лермонтова, 3, 5, 7, 11а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28;

ул. Новая, 3, 7;

ул. 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16;

ул. Чехова, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 5, 7, 9;

ул. Суворова, 2, 4, 6, 8;

ул. Станционная, 1, 1а, 1г, 3а, 10, 16, 16а, 20, 22;

ул. Морозова, 4, 14;

ул. Комсомольская, 2, 4;

ул. Пионерская, 1а, 1б, 2а, 3;

ул. Железнодорожная, 1а, 15а, 17а.

Кроме того, воды не будет в домах частного сектора, расположенных на улицах Советской, Пушкина, Суворова, Энергетиков, Широкой, Пугачева, Толстого, Полевой, Дубинина, Малой, Рабочей, Заводской, Плановой, Горной, Громова, Северной, Чапаева, Луговой, Лесной, Железнодорожной, Пионерской, Благодатной, Веселой, Лавандовой, Радостной, Владимирской.

При необходимости управляющие компании могут сделать заявку в МУП «ПОВВ» для обеспечения подвоза воды.