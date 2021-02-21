Жители Кизильского района возложили цветы к памятникам героев ВОВ

Накануне в районе прошла всероссийская акция «Защитим память героев»

Накануне в Кизильском районе Челябинской области прошла акция «Защитим память героев», в которой приняли участие местные жители. Кизильчане возложили цветы к памятникам земляков, которые защищали Россию во время Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Селезнев.

«Кизильчане приняли участие во всероссийской акции „Защитим память героев“. Общепризнанным в мире является факт, что нашу страну невозможно завоевать. Ее только можно подорвать внутренними смутами. Поэтому зарубежные „партнеры“ находят подонков среди наших сограждан, которые пытаются оболгать историю России и ее героев»,— написал чиновник.

К посту Александр Селезнев прикрепил несколько фотографий с мероприятия.

Кроме того, в преддверии Дня защитника Отечества в Кизильском районе прошло чествование мужской части ветеранского актива.