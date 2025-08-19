Жители Каслей обследовались у медиков на региональном фестивале «Большая семья»

У пяти горожан обнаружили повышенное внутриглазное давление

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» приняли в Каслях. В каждом городе праздник разный, в каждом муниципалитете популярностью пользуются палатки разных региональных министерств и ведомств. В Снежинске, к примеру, жители массово решили проверить свое здоровье. Сколько человек смогли получить консультацию врачей, рассказали организаторы фестиваля.

Так, шатер Минздрава решили посетить те, кто давно не сдавал кровь и не проходил диспансеризацию. Жителя Каслей хотелось узнать об уровне глюкоза и холестерина в крови, проконсультироваться с неврологом и кардиологом. Больше всего повезло тем, кто смог на ранних стадиях обнаружить проблемы со здоровьем: пять человек узнали, что у них повышенное внутриглазное давление, а у двух людей дерматолог выявил подозрения на онкологию.

«„Челябинская область — большая семья“ — это замечательный проект, потому что он объединяет поколения. Здесь каждый сможет получить консультацию, поучаствовать в какой-то активности. Год назад мы были тут на этом же фестивале, и хочется сказать, что площадка стала больше и ярче!» — отметила замминистра образования и науки области Елена Сидорчук.

Еще одной точкой, куда обращались горожане, стала палатка фонда «Защитники Отечества». Так, дети погибшего бойца смогли рассказать, что не могут получить удостоверение члена семьи погибшего и пенсию по потере кормильца уже больше семи месяцев.

Попросить о помощи смогли и у министерства ЖКХ. Одна из жительниц рассказала, что на оживленной улице наклонился столб, который проводит электричество. Женщина сообщила о проблеме, чтобы в будущем не произошло трагедии.

Не забывали жители Каслей и об активностях фестиваля. Поэтому пошли сдавать ГТО в палатку Минспорта и показывать свои достижения. Рекордсменом «Большой семьи» стал 11-летний мальчик, который отжался 45 раз.