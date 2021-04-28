Жители Карталов жалуются на стаю агрессивных собак возле школы

В администрации района ответили, что после чипирования животных обязаны вернуть на место отлова

Жители Карталов бьют тревогу: возле одной из городских школ обосновалась стая собак, они ведут себя агрессивно. Люди боятся, что животные могут напасть на детей, которые каждый день проходят мимо. В администрации Карталинского района разводят руками — новый закон обязывает их после чипирования возвращать собак на территорию, где их отловили.

«Возле школы № 45 бегает стая бездомных собак, ведут себя агрессивно, а рядом дети проходят каждый день. В ЕДДС звонила, сказали, что все отказываются ехать: ни участковый, ни полиция, ни МЧС. Посоветовали просто ходить аккуратно. Уже есть пострадавшие дети», — рассказала одна из жительниц города Асель.

Местные жители сняли видео, на кадрах которого видно, как стая из четырех собак разных пород бегает по территории рядом со школой. Мимо проходят на занятия подростки, которые опасаются нападения животных.

Подрядчиков, которые занимаются отловом уличных животных, занимается муниципалитет. В администрации Карталинского района ответили, что о проблеме знают, но ссылаются на правила нового закона, который многие уже называют противоречивым. Дело в том, что он не позволяет после отлова помещать животных в питомник или усыплять. После необходимых процедур подрядчик должен возвращать животное туда, где его отловили.

«Работа с безнадзорными животными проводится в соответствии с действующим законом: заключаются договоры со специализированной организацией на отлов, стерилизацию, чипирование, содержание на карантине и затем возврат в среду предыдущего обитания. В ближайшие дни будет заключен очередной контракт на подобный вид услуг. Это новый закон о гуманном отношении к бездомным животным», — уточнили ИА «Первое областное» в администрации Карталинского района.

В Челябинской области, как и по всей стране, с 1 января 2020 года действует обновленный закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому просто так усыпить бездомную собаку нельзя, а необходимо отловить, стерилизовать, вакцинировать и выпустить в среду обитания.