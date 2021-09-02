Жители Карталов пожаловались на отсутствие освещения в единственном парке города

В администрации района ИА «Первое областное» рассказали, когда закончат благоустройство и включат фонари

Жители города Карталы в Челябинской области жалуются на отсутствие освещения в парке, который сейчас благоустраивают. В администрации Карталинского района ИА «Первое областное» ответили, что работы по ремонту парка пока не завершены, и заверили, что освещение там появится в ближайшее время.

Жительница Карталов Екатерина рассказала, что в сентябре 2019 года в городе ввели в эксплуатацию парк.

«На реконструкцию парка потрачены миллионы рублей, но жители города не могут в полной мере использовать его по назначению, так как освещения в вечернее время совсем нет. В городе вообще нет освещения в ночное время, город освещается только светом фар проходящих автомобилей. У нас нет другого объекта, кроме этого парка, где была бы возможность проводить время детям, мамочкам с детьми, пенсионерам. Готовится коллективное заявление жителей в прокуратуру по данному вопросу», — рассказала жительница города Екатерина.

В администрации Карталинского района ИА «Первое областное» объяснили, что в 2019 году парк не был введен в эксплуатацию целиком — был завершен лишь первый этап работ.

«Работы в парке проводятся по национальному проекту „Жилье и городская среда“ с 2018 по 2022 годы. Реконструкция парка идет поэтапно. Средства будут выделены и в 2022 году. В этом году по плану в парке заменено все освещение с новыми опорами и светильниками с проведением всех коммуникаций, работы этого года по реконструкции парка не завершены. Что касается освещения в городе, то информация недостоверная, освещение по городу работает»,— сообщили в муниципалитете.

В администрации добавили, что все запланированное освещение установлено, работоспособность фонарей проверили. Новую систему освещения в городском парке планируется подключить в сентябре 2021 года.

Напомним, что решение о том, что в 2021 году нужно благоустроить городской парк, было принято на основании голосования карталинцев. Опрос проводился на сайте портала «Активный житель 74».