Жители Карталов остались без тепла

Из-за крупной аварии на теплотрассе пострадал центр города

Последствия устраняются, глава района работает на месте происшествия. Внезапное отключение электроэнергии повлекло гидроудар в теплотрассе. В результате произошло шесть порывов сети, пострадали обе котельные.



«В течение нескольких часов одну котельную запустили. Сейчас устраняются последний порыв», — прокомментировали в администрации Карталинского района.



После стабилизации давления в сети тепло будет пущено в дома карталинцев.