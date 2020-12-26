Последствия устраняются, глава района работает на месте происшествия. Внезапное отключение электроэнергии повлекло гидроудар в теплотрассе. В результате произошло шесть порывов сети, пострадали обе котельные.

«В течение нескольких часов одну котельную запустили. Сейчас устраняются последний порыв», — прокомментировали в администрации Карталинского района.

 После стабилизации давления в сети тепло будет пущено в дома карталинцев.