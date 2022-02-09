Достопримечательности Магнитогорска собрали в один аудиогид

Экскурсию подготовила команда профессиональных актеров

В Магнитогорске создали аудиогид, с помощью которого любой желающий сможет самостоятельно посетить экскурсию по городу. На Всероссийской туристской премии «Маршрут года» он занял второе место в номинации «Лучший онлайн-маршрут в городе», а также пользуется популярностью среди гостей и местных жителей, рассказали в администрации города.

Пользователи говорят об удобном темпе экскурсии, необычном способе повествования и множестве интересных фактов о городе металлургов. На маршруте нет объектов, работающих в определенные часы, поэтому совершить экскурсию можно в любое удобное время. Авторы рекомендуют начинать ранним вечером, так как на закате город особенно красив.

«Слушателей сопровождает голос мужчины, который вернулся в родной город после долгого отсутствия. По пути от Привокзальной площади до монумента „Тыл — фронту“ можно услышать знаменитого сталевара, оперную диву театра оперы и балета, оживший первый капитальный дом на правом берегу Магнитогорска. Также в ходе экскурсии можно узнать о малоизвестных исторических фактах и знаменитых соотечественниках», — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Примерная продолжительность прогулки составляет 1 час 45 минут. Чтобы совершить экскурсию, нужно зайти на городской туристический портал или федеральный портал аудиогидов, скачать аудиофайл или прослушать его онлайн. Для удобства на сайтах также загружена карта маршрута.