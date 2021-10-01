Жители Фершампенуаза жалуются на частое отключение воды

В администрации сельского поселения рассказали, что в рамках программы инициативного бюджетирования идут ремонтные работы

Жители Фершампенуаза пожаловались на перебои подачи воды, отключения, а также на ее качество. Жидкость из крана невозможно употреблять, так как она течет вместе с грязью, песком и травой, написали южноуральцы в группе «Текслер. Помоги!». Как решается проблема, ИА «Первое областное» рассказали администрации сельского поселения.

«Краны забиваются от грязи, унитазы просто надо отмывать от этой грязи, когда смываешь, если вода иногда чистая, то, набирая ее в пятилитровку, в ней плавают большие кусочки песка или грязи, черные мелкие камушки. На работе у нас вода бежит с крана такая примерно, как с канализационной трубы, с черной примесью», — написала жительница села Мария Сабитова.

В администрации Фершампенуаза пояснили, что по программе инициативного бюджетированию ведутся работы по замене водовода. Их планируют завершить до ноября 2021 года. Глава сельского поселения Борис Сагитдинов рассказал ИА «Первое областное», что на эти цели выделено два миллиона рублей. Работы специально перенесли на осенний период, так как летом стояла аномальная жара и людям нужно было поливать огороды.

«Это дело временное. Мы занимаемся проблемой, улучшаем водоснабжение нашего поселка. Нам район выделил два миллиона, готовим документы на накопитель объемом две тысячи „кубов“, на очистку воды, будет хлорирование. Сейчас готовим проектирование, будем фильтры ставить. У нас очень сложная вода по железу. Внимание проблеме уделяет и район, и область», — прокомментировал ИА «Первое областное» глава Фершампенуазского сельского поселения Борис Сагитдинов.

На территории поселения расположены 15 наносов, на всех проводятся плановые работы. В рамках проектирования планируется включать участки, где установят фильтры. Сейчас в Фершампенуазе есть накопители для воды только на 500 и 100 «кубов». Этого недостаточно, поэтому воду приходится отключать на определенных участках. Работы ведут коммунальщики и выбранный подрядчик, к их работе нареканий у местных властей нет.

Напомним, ранее жители Нагайбакского района уже жаловались на проблемы с водоснабжением.