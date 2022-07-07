Жители Джабыка и Запасного рассказали о своих проблемах властям

Вице-губернатор Алексей Фартыгин встретился с жителями пострадавших от прошлогоднего пожара деревень

Заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин посетил сегодня Карталинский район. 7 июля для многих его жителей стало особой датой — год назад в поселках Джыбык и Запасное от природных пожаров сгорели 72 дома. В рекордно короткие сроки жителям построили новые дома. Вице-губернатор лично встретился с новоселами и обсудил с ними этот прожитый год, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Фартыгин посетил не только Джабык и Запасное, он ознакомился с ходом капитального ремонта здания школы в поселке Новокаолиновый, затем осмотрел территорию, где будет построен новый ФОК в Джабыке, — небывалый по масштабам социальный объект для сельской местности. В поездке вице-губернатора сопровождал глава Карталинского района Анатолий Вдовин.

В Запасном и Джабыке построили 25 новых жилых домов, часть пострадавших жителей выбрали компенсации, двое пожелали построить дома своими силами, на их счета поступили денежные средства. В новых домах сельчане показывали, с какие бытовые трудности они пережили этой зимой: многие из них впервые столкнулись с обслуживанием газового отопления, содержания коммуникаций.



Но больше всего жители говорили о том, что качество воды ухудшилось весной после таяния снега.

«Мы актуализировали все запросы жителей. Часть проблем носит объективный характер. Так, с питьевой водой у части жителей новых домов в Джабыке местные власти будут решать комиссионно с представителями подрядной организации. Некоторые вопросы относятся к бытовым и быстрорешаемым: подкрутить, подклеить, заменить. Люди до сих пор находятся в стрессовой ситуации, им требуется внимание власти. А последней надо чутко реагировать на эти запросы и чаще вступать в коммуникацию с людьми, быть в диалоге, с учетом их стрессовой ситуации. Так, многие проблемы не были озвучены ни главе района, ни представителям сельской администрации, но они остаются нерешенными для селян», — пояснил по итогам визита Алексей Фартыгин.

Вице-губернатор побеседовал с жителями, и многие из них еще не осознают и не чувствуют себя хозяевами нового жилья, за которым нужен уход и содержание.

В то же время люди благодарят за новые дома губернатора Алексея Текслера. Они выражают слова благодарности всем неравнодушным южноуральцам, региональным и местным властям за то, что не остались одиноки в своей беде год назад.

О том, как селяне привыкают к новой жизни после трагедии — в нашем специальном репортаже.