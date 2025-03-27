Жители дома в Красногорском рассказали о ситуации в квартирах во время ЧП

Они утверждают, что газовая служба обследует дом раз в год

«У нас двери сейчас нет», — одна из жительниц пострадавшего в Красногорском дома рассказала, что происходило в ее квартире в момент ЧП.

Женщина живет на первом этаже. В момент взрыва бытового газа была дома. Говорит, что запаха газа не чувствовала и особо ничего не слышала. Просто в какой-то момент вылетела входная дверь. Она поспешила в прихожую.

Как шибануло, ударилась об косяк, теперь синяк», — говорит женщина.

Мужчина из этой же квартиры в это время находился в гараже, в километре от места происшествия. Он как раз слышал хлопок.

Жильцы утверждают, что в доме газ проверяют раз в год. Осматривают плиты, вытяжку.

Еще одной женщине из этого дома, можно сказать, повезло сказочно. Она приехала из Иркутской области в гости с ребенком.

«В момент ЧП дома нас не было, ушли буквально на час. Наверное, повезло. У нас там вещи, чемоданы. В квартире на первом этаже. Пока не пускают, чтобы вещи забрать», — говорит женщина.

Напомним, днем 27 марта в поселке Красногорском Еманжелинского района Челябинской области произошел взрыв бытового газа. Погибла 83-летняя женщина, трое человек оказались ранены. Им оказали помощь.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сразу выехал в поселок. Для эвакуированных людей организован пункт временного размещения. Завтра начнется прием заявлений на оказание матпомощи.