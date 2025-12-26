Жители дома на северо-западе Челябинска 16 дней сидели без холодной воды

Управляющая компания не понесет никакой ответственности

В подъезде многоквартирного дома на северо-западе Челябинска с 10 декабря не было холодной воды. Жильцы обращались во всевозможные инстанции, но не получали ничего, кроме отписок. После публикации ИА «Первое областное» из их кранов наконец пошла холодная вода.

Ранее мы писали, что в квартире № 121 на четвертом этаже дома № 315 по проспекту Победы прорвало трубу. Вода начала топить жильцов третьего этажа, УК перекрыла стояк, в результате квартиры по нему оказались без ХВС. В контактном центре управляющей компании кормили обещаниями об устранении проблемы, правда, сроки постоянно сдвигались.

К дому даже не был организован подвоз воды, чтобы жильцы могли набрать ее для стандартных бытовых нужд. Редакция ИА «Первое областное» сделала запросы в Госжилинспекцию Челябинской области, городскую администрацию. Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки.

Госжилинспекция провела проверку 26 декабря без взаимодействия с контролирующим лицом. Холодное водоснабжение восстановили. Жилец дома, обратившийся в редакцию, рассказал подробности.

Оказалось, что собственник квартиры умер, сейчас проходят судебные процессы по определению наследника недвижимости. Ключи от дома были у бывшей сожительницы владельца. Сегодня она специально приехала из другого города, чтобы слесари могли починить трубу.

«Мы попали в эту квартиру сегодня. Оказалось, что слесари перекрыли не ту трубу. Все это время проблема была в ГВС. Поэтому воды просто не было. ХВС нам подключили, но никаких работ на проблемной трубе не было проведено. Женщина с ключами уехала», — сообщил жилец.

Фактически ГЖИ начала проверку сегодня, в этот же день УК «Мой дом Урал» отчиталась, что воду дали и никаких проблем нет. Поэтому ни к какой ответственности управляйку после 16 дней без холодной воды не привлекут. Жильцы не намерены оставлять вопрос открытым, они будут дальше добиваться того, чтобы трубы починили, а УК наказали.