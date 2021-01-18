Жители Чурилово жалуются на холодные батареи в домах

Челябинцы массово жалуются на ненадлежащую подачу тепла

Очередные жалобы на холод в квартирах поступили от жителей Чурилова. Челябинцы сообщают, что коммунальщики подают недостаточно тепла.

Больше всего обращений поступило от жильцов домов 1—7, 11, 13, 15, 17, 19, 21 и 23 по улице Конструктора Духова. Челябинцы массово жалуются в соцсетях и коммунальщикам.

«Соседи из м-на Яблочный! У нас в квартире очень холодно, батареи холодные, тепло не доходит. Звоню в управляющую компанию. Диспетчер сообщила, что холодно в квартирах во всех домах, которые относятся к УК. Это дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13,15, 17, 19, 21, 23. И это продолжается второй год! Диспетчер УК сообщила, что поставляет тепло в микрорайон УСТЭК, и они на обращения не реагируют, УК повлиять не может», — пишут местные жители.

Действительно, в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск» отвечают, что они подают тепло до дома, а уже его распределением внутри занимаются сотрудники управляющей компании. В УК ответили, что проблема решается.

«Теплосеть не дает необходимые параметры, разбираемся, выясняем, ходим по домам», — прокомментировали ИА «Первое областное» в управляющей компании.

По словам коммунальщиков, они не могут повысить температуры, пока у них на руках не появятся нормативы. В данный момент в домах проводят комиссии, которые изучают проблему.

Тем временем жители продолжают жаловаться на холод в домах и готовы обращаться в вышестоящие инстанции — вплоть до мэра и губернатора.