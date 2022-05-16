Жители Чурилово сообщили о 50 погибших деревьях вдоль дорог

В мэрии ответили, что растения, высаженные осенью 2021 года, находятся на гарантии

В Чурилово не прижилась большая часть деревьев, которые прошлой осенью высадили вдоль улицы Сергея Герасимова. Об этом сообщил местный житель в соцсети. В пресс-службе администрации Челябинска ИА «Первое областное» ответили, что растения находятся на гарантии. Если подрядчик выявит, что деревья погибли, то заменит их за свой счет.

«Засохли 57 из 102 деревьев, высаженных осенью прошлого года вдоль улицы Сергея Герасимова в Чурилово. 12 из 96 саженцев, высаженных вдоль школы, находятся в удручающем состоянии и нуждаются в спасении», — написал в соцсети челябинец Алексей Кандабаров.

Активисты считают, что деревья погибли из-за нерегулярного полива и отсутствия контроля со стороны ответственных лиц.

В администрации города ИА «Первое областное» сообщили, что в постоянном режиме ведется работа с подрядчиками, которые проводят работы по озеленению Челябинска.

«Контрактами предусмотрены гарантийные обязательства на все зеленые насаждения. Срок гарантии составляет один год. Если в рамках контрольных проверок выявляются погибшие деревья, то подрядчик проведет замену за свой счет в рамках этих обязательств», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Более 550 тысяч молодых деревьев высадили в Челябинской области в ходе международной акции «Сад памяти». До конца акции, которая продлится до 22 июня, на Южном Урале планируется высадить почти миллион деревьев.

