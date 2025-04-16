Жители Челябинской области заработали на больничных 3,9 млрд рублей

Такую сумму СФР перевел людям с начала 2025 года

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Челябинской области оплатило жителям региона более 302 тысяч больничных. Общая сумма перечисленных средств превысила 3,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Если у человека есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», то уведомления об открытии, продлении и закрытии листка нетрудоспособности приходят в личный кабинет.

Размер пособия зависит от трудового стажа и средней зарплаты: 100% от среднего заработка за предыдущие два года при стаже более восьми лет, 80% — при стаже от 5 до 8 лет, 60% — при стаже менее 5 лет. Если болеет ребенок младше восьми лет, выплачивают 100% от средней зарплаты.

В 2025 году максимальный размер пособия составляет 5 673,97 рубля в день или 172 488,69 рубля в месяц.

Если у человека зарплата меньше МРОТ или страховой стаж менее полугода, средний дневной заработок высчитывают по МРОТ (25 806 рублей в 2025 году).

Кстати, первые три дня больничного оплачивает работодатель, а остальные — Соцфонд. Если человек ухаживает за ребенком или больным членом семьи, а также сам находится на карантине, проходит протезирование или долечивается в санатории, то с первого дня пособие выплачивает Соцфонд.