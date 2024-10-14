Жители Челябинской области заметили в небе редкую комету

Собрали фотографии очевидцев

Жители Челябинска и области стали свидетелями редкого астрономического явления: они заметили в небе комету C/2023 A3, другое название которой — Цзыцзиньшань-ATLAS. По словам астрономов, видеть на небе ее можно будет на протяжении нескольких дней, причем даже невооруженным глазом. Некоторые южноуральцы уже запечатлели комету.

Жительнице Озерска Инне Макеевой удалось запечатлеть комету в тот момент, когда она еще была достаточно далеко от нашей планеты.

А этот снимок сделан сутки спустя жителем Миасса Василием Ткачевым. За 24 часа она заметно приблизилась к Земле и стала видна даже невооруженным глазом. При ясном небе, конечно же.

А вот так комета выглядела минувшей ночью над озером Тургояк. Ее запечатлел фотограф Сергей Егоров.

«Для того чтобы видеть комету невооруженным глазом, нужно, чтобы небо было абсолютно ясным, а зрение у наблюдателя 100%. С каждым днем комета будет все лучше видна, так как она выходит на все более темное небо»,— рассказывают астрономы.

Сегодня, кстати, синоптики обещают преимущественно солнечную погоду. А значит, небо будет ясным и комету вновь можно будет наблюдать после заката. Для наблюдений лучше выбраться за город, чтобы быть подальше от огней.