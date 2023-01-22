Жители Челябинской области заметили белого горностая

Зверек попался на глаза жителям деревни в Снежинске

В лесу в Снежинске местные жители заметили белого горностая. Как сообщили подписчики паблика «Подслушано в Снежинске» в социальной сети «ВКонтакте», зверька часто видят в самых разных частях города.

«Вот такие зверьки водятся у нас в лесу на Раскуихе»,— написал анонимный пользователь.

Один из комментаторов ответил, что видел горностая неподалеку от жилого комплекса «Янтарный», другой сообщил, что похожий зверек был замечен им около профилактория. Еще одна местная жительница написала, что ее родственница, проживающая в одном из поселков, также видела горностая.

«Носился по сугробам, как пуля»,— добавила Ирина Карташова.

При этом между комментаторами возник спор, а горностай ли это? Кто-то уверял автора поста, что на фото — ласка, а кто-то утверждал, что это колонок. Эксперты все-таки сошлись на том, что на глаза снежинцу попался именно горностай.