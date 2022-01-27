За 2021 год южноуральцы задолжали за электроэнергию около 160 миллионов рублей. Хуже всего оплачивают счета жители Катав-Ивановского, Кунашакского районов и Челябинска. Общая сумма просроченной задолженности на сегодня составляет миллиард рублей, сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыта».
Челябинск вошел в тройку антилидеров по оплате электрической энергии. За 2021 год челябинцы недоплатили 80 миллионов рублей. Также низкая платежная дисциплина зафиксирована в Снежинске, Миассе и Сосновском районе.
«Однако большинство жителей области закончили год без долгов. Лучшие показатели у 13 муниципальных образований — Нагайбакского, Варненского, Увельского, Еткульского, Каслинского, Коркинского, Нязепетровского, Октябрьского, Чебаркульского районов, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Усть-Катава и Локомотивного городского округа. В число „хорошистов“ вошли Еманжелинский район, Карабаш, Трехгорный и Южноуральск», — сообщили в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт».
Узнать сумму задолженности, заплатить без комиссии и передать показания можно в личном кабинете.
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