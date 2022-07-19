Жители Челябинской области задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей

Восемь тысяч потребителей остались без света за неуплату

Жители Челябинской области, по данным на 1 июля 2022 года, задолжали за электроэнергию более 1,1 миллиарда рублей. На сегодняшний день к восьми тысячам потребителей уже применили крайнюю меру — отключение электроснабжения. В пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт» рассказали, что делать, если отключили электричество за долги.

«По закону гарантирующий поставщик вправе ввести ограничения электроэнергии, если долг по квитанции превысил норматив потребления в 2 раза. В Челябинской области под этот критерий попадает каждый четвертый клиент компании. Предварительно гарантирующий поставщик сообщает о задолженности по телефону и „Вайберу“. Если абонент бездействует, ему направляют уведомление об отключении по СМС или в квитанции. Сообщение отмечают красным цветом»,— рассказали в компании.

В компании объяснили, какая сумма задолженности является критической для жителей того или иного типа домов. К примеру, для одиноких граждан, проживающих в квартире или частном доме до 100 кв.м, необорудованных стационарными электроплитами, действует норматив — 100 квт/ч в месяц. Умножаем этот показатель на тариф и сумма получается 716 рублей.

Если долг за электроэнергию у жителя конкретной квартиры выше этой суммы, то потребитель попадает под отключение. Для людей, проживающих в частном доме свыше 200 кв.м без стационарной электроплиты, эта критическая сумма составляет 1933,2 рубля.

С марта этого года красные квитанции получили более 85 тысяч клиентов — те, кто накопил большие долги и игнорирует сообщения поставщика. 77 тысяч клиентов погасили задолженность, и свет в их квартирах появился. Еще восьми тысячам потребителей вернут ресурс, как только они полностью погасят долги.

Кстати, оплачивать придется не только долг, но и затраты, понесенные энергетиками на отключение. А если потребитель попытается самовольно подключиться, то ему грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

Если электроэнергию все-таки отключили, необходимо предпринять следующие шаги:

произвести 100% оплату за электроэнергию;

оперативно направить чек об оплате в любой из чатов компании: «Вайбер», «Телеграм» или «ВКонтакте».

Оплата зачисляется обычно через 2—3 дня.