Жители Челябинской области задолжали почти 6 млрд рублей за капремонт

Регоператор капитального ремонта нанял юристов-взыскателей

Южноуральцы задолжали за капитальный ремонт чуть более 5,8 млрд рублей по состоянию на 1 января 2023 года. Такие данные на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» привел генеральный директор регионального оператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области Виктор Тихоненко. По его словам, работа по взысканию этих задолженностей ведется с помощью контрактов с юридическими организациями, поскольку в штате самого регоператора претензионно-исковой деятельностью занимаются шесть юристов.

«В общем порядке взыскиваем задолженности и с юридических лиц, при этом мы понимаем, что накоплен большой объем долгов, причем не столько даже в деньгах, сколько в количестве лицевых счетов, которые имеют данную задолженность. В прошлом году было принято решение о выделении дополнительных средств для заключения договоров с организациями для более массовой подачи исковых заявлений», — сказал Виктор Тихоненко.

В итоге удалось заключить девять контрактов с юридическими организациями: в работу передано 160 тысяч лицевых счетов, имеющих задолженность более четырех лет. Стали видны и первые результаты, когда по тем лицевым счетам, которые никогда не платили за капремонт, производится оплата, причем как самой задолженности, так и пени. Работать эти юристы начали в августе — сентябре прошлого года, а уже в октябре — ноябре регоператор смог получить порядка 100 млн рублей.

«Декабрь сейчас мы анализируем, но думаю, что там цифры будут сопоставимы. В любом случае это цифры другого порядка в сравнении с тем периодом, когда взысканием занимался один региональный оператор», — отметил гендиректор областного фонда капремонта.

В народе стали распространяться слухи, что взысканием долгов за капитальный ремонт занимаются чуть ли не коллекторы. Виктор Тихоненко эту информацию опроверг: контракты, заключенные с юристами, направлены только на судебное взыскание задолженности. Жителям Челябинской области не стоит поддаваться на такие провокации. Никто не будет звонить в дверь или по телефону с требованием оплаты долга. Если такое произойдет, то это просто мошенники.

Отвечая на вопрос о том, какой объем долгов удастся взыскать в результате этой работы, гендиректор фонда сказал, что все 100% задолженности, возможно, взыскать не удастся, поскольку есть собственники, которые заявляют о сроках исковой давности. Тем не менее подрядчики-юристы обязаны проработать весь перечень лицевых счетов. Но нужно понимать, что есть процессуальный порядок работы приставов. Если не получится взыскать долг с помощью наемных юристов, то региональный оператор может оставить это право за собой.