Жители Челябинской области задали по телефону горячей линии 30 тысяч вопросов об СВО и мобилизации

Чаще всего южноуральцы спрашивают о возможности связаться с мобилизованными родственниками

Операторы челябинского кол-центра единой консультационной службы «122» с начала частичной мобилизации обработали более 29,8 тысячи звонков. Всего же по России сотрудники единой службы приняли за 2022 год два миллиона вопросов на темы, связанные со специальной военной операцией, частичной мобилизацией и призывом на срочную службу, сообщает Центр управления регионом Челябинской области.



По данным Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра, чаще всего жители Южного Урала интересуются, как связаться с ушедшими служить родными, и консультируются по поводу порядка записи в добровольцы. В ходе частичной мобилизации (закончилась в области 28 октября) нередко жаловались на пришедшие по ошибке повестки.

По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, всего в 2022 году россияне обращались за консультацией по телефону 122 59 миллионов раз — больше, чем за все время работы единой службы, образованной в 2020 году. Пик числа звонков пришелся на февраль, когда в стране нарастало число заболеваний ковидным штаммом омикрон. Напомним, с началом мобилизации по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина специалисты кол-центров начали консультировать граждан и по вопросам, связанным с призывом на военную службу по мобилизации. Операторы получили 735 типовых ответов на самые распространенные вопросы, эти же ответы были размещены на портале «Объясняем.рф» в разделе «частичная мобилизация». С конца сентября этот раздел просмотрели более 50 миллионов раз. Судя по результатам, в интернете граждане чаще всего ищут информацию о порядке вступления в добровольцы и возможности отправить солдатам посылку.