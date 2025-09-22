Жители Челябинской области за год выиграли почти 170 млн рублей в лотерею

Выигрышные билеты попались 445 тысячам человек

В Челябинской области с сентября 2024 по сентябрь 2025 года жители выиграли свыше 169,7 миллиона рублей в «Национальную лотерею». Обладателями счастливых билетов стали более 445 тысяч южноуральцев, а девять человек пополнили ряды миллионеров, сообщили в пресс-службе лотереи.

Самая яркая победа — у заводчанина и многодетного отца Романа, который забрал суперприз — 100 миллионов рублей. По словам победителя, накануне ему приснились пауки — к деньгам.

«Мы сразу приобретем квартиру, сейчас живем в общежитии. Вообще, я девять лет работаю без выходных, теперь на подработки выходить точно не буду. Я заслужил отдых, сейчас с семьей планируем путешествовать по России», — поделился Роман.

По России за год миллионерами стали свыше 900 человек, а всего за этот период было разыграно 27 миллиардов рублей.