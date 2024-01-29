Жители Челябинской области за год отправили 4,5 тысячи бесплатных посылок в зону СВО

Активнее всего южноуральцы пользовались льготной услугой перед Новым годом

По итогам 2023 года из Челябинской области в зону специальной военной операции было отправлено почти 4500 льготных посылок. Причем более трети из них (1768) приходится на предновогодний месяц декабрь. Об этом сегодня, 29 января, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной почтовой службы.

Сервис бесплатной доставки отправлений участникам боевых действий от их родных и близких «Почта России» запустила 1 мая 2023 года. Количество посылок, которые можно оформить по акции, не ограничено, однако вес каждой из них не может превышать 10 килограммов.

Спецотправления свозятся со всей страны в логистический центр в Москве. Оттуда из забирают представители Минобороны, которые передают бандероли конечным адресатам.

Напомним, что в субботу, 27 января, на канале ОТВ проходил очередной телемарафон «Все для Победы!» в пользу участников СВО. Эфир был организован совместно с Народным фронтом. За предыдущие семь марафонов зрители перечислили для военных около 18 миллионов рублей.

