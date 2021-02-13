Жители Челябинской области выберут объекты благоустройства на 2022 год

В России запускают единую платформу для голосования за объекты благоустройства

Жители Челябинской области смогут выбрать объекты благоустройства на 2022 год благодаря запуску соответствующей общероссийской платформы. Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, цель проекта — сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям горожан.

Известно, что будет создан сайт, где авторы проекта соберут перечень территорий к благоустройству в городах и регионах России. Все желающие россияне старше 14 лет смогут проголосовать за определенную территорию в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Набравшие большинство голосов территории будут включены в списки благоустройства на 2022 год.

«Задача платформы — собрать мнения как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве. Согласно федеральному проекту „Формирование комфортной городской среды“, к 2024 году доля россиян старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, должна составить 30%. Это необходимо для формирования действительно качественной и комфортной городской среды»,— отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области.

По словам вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснуллина, в 2020 году участие в решении вопросов развития городской среды составила 13,4% вместо 12% планового показателя. В этом году этот показатель в правительстве РФ планируют увеличить до 15%.

«В дальнейших планах — получение обратной связи. Мы хотим опросить граждан об их впечатлениях, о том, довольны ли они той работой, которая делается в регионе, выполняются ли установленные сроки. Это будет живой механизм, прямая коммуникация с жителями»,— сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Инициаторами запуска платформы выступили Минстрой РФ и АНО «Диалог Регионы».