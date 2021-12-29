Южноуральцы втрое быстрее стали получать ответы на свои обращения к властям в соцсетях

В регионе назвали аутсайдеров и лидеров по обработке сообщений жителей

В канун Нового года Центр управления регионом (ЦУР) Челябинской области определил, кто из территорий в 2021 оперативнее других отвечал на сообщения жителей, а кто с ответом затягивал. На первом месте рейтинга оказался Карталинский район. В среднем за год жители получали ответ за 1 час 37 минут. Наибольшее количество вопросов касалось сферы ЖКХ.

Например, жители дома 9 по улице Ленина в Карталах пожаловались на неработающую канализацию — сливная вода возвращалась обратно в квартиры и помещения офисов, расположенных на первом этаже здания. ЦУР оперативно зафиксировал обращение и направил его в администрацию города.

Ответ поступил через 2,5 часа. На место выехала бригада коммунальщиков, которая прочистила канализацию. Второе место в рейтинге занял Верхнеуральский район. Там в среднем жители ждали ответа чуть больше двух часов. Замыкает тройку лидеров Еманжелинский район. На обратную связь с жителями там тратили в среднем 2 часа 45 минут.

«Среди городов самым оперативным стал Верхний Уфалей со средним результатом в 1 час 49 минут. Так, летом соцсети заполонили сообщения от жителей города, которые жаловались на некачественно сделанную набережную. Люди писали о том, что на пешеходных дорожках отваливается плитка, не работают фонари. Кроме того, посреди одного из тротуаров образовывалась лужа, а еще не хватало качелей и горок на детской площадке. После того как ЦУР подключился к ситуации и передал администрации все недовольства местных жителей, недостатки оперативно были устранены», — сообщили в пресс-службе центра управления регионом Челябинской области.





Второй среди городов — Кыштым, где на сообщения в соцсетях администрация города отвечала в среднем 2 часа 8 минут. Например, в декабре ЦУР зафиксировал обращения от родителей из поселка Тайгинка. В местном детском саду в помещениях температура не поднималась выше 15—16 градусов. Центр управления регионом оперативно передал информацию в администрацию города. В итоге было принято решение заменить старые деревянные окна на новые пластиковые в нескольких помещениях детсада.

Чуть меньше чем на полчаса от Кыштыма отстает Миасс. Среднее время ответа там составило 2 часа 34 минуты.

Худшим по итогам года оказался Озерск. С ответами на обращения в социальных сетях там не торопились — среднее время составило 8 часов 41 минуту.