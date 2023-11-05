Жители Челябинской области восхитились выставкой-форумом «Россия»

Она будет работать почти полгода

В день открытия Международной выставки-форума «Россия» в Москве 4 ноября ее посетили почти 200 тысяч человек. Среди них были и жители Челябинской области. Корреспондентам газеты «Известия» они рассказали о своих впечатлениях.

«Вчера, идя домой, я позвонила своей маме и сказала, чтобы она приезжала, потому что это так круто! Смотрю по сторонам и вижу павильоны, где представлены достижения регионов. Это просто фантастика, сюда действительно стоит приехать!» — поделилась эмоциями замдиректора Центра дополнительного образования Челябинской области Ирина Кузнецова.

А методист центра Инна Буторина отметила, что такие мероприятия необходимы, так как они показывают величие России и то, чего страна смогла добиться за все годы своего существования.

Выставка «Россия» на ВДНХ будет работать почти полгода — до 12 апреля 2024 года. Посетители могут посетить стенды всех 89 российских регионов, в том числе Челябинской области. Кстати, стенд Южного Урала сразу же привлек посетителей, ведь это единственный стенд, где можно покачаться на качелях и «пролететь» над известными достопримечательностями региона: озером Тургояк, древним городом Аркаимом, Большими Айскими притесами и другими. А еще гостей ждут увлекательные активности и, конечно же, уникальные подарки.